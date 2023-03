Antimilitarisme

Banco Santander es converteix en el líder de la Banca Armada espanyola

La campanya Banca Armada ha fet públic un nou rànquing de les entitats financeres que operen a Espanya que més han invertit i finançat la indústria militar i de seguretat de fronteres (entre els anys 2020 i 2022). Banco Santander ha destronat el BBVA segons les dades analitzades que comprenen el període entre 2020 i 2022, que el converteixen per primera vegada en el banc espanyol que més ha finançat les empreses que es beneficien del negoci de la guerra. BBVA es manté encara al TOP5, ocupant la segona posició, seguit de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (una empresa pública), Caixabank i Banc Sabadell.

Les dades són part de les conclusions de la nova investigació del Centre Delàs d'Estudis per la Pau que identifica un total de 44 institucions financeres amb seu a l'Estat espanyol que han destinat entre el 2020 i el 2022 més de 14.308 milions de dòlars a finançar 12 empreses armamentistes que participen del negoci de la militarització de les fronteres i els estats del Mediterrani.

Activistes de la campanya, membres de les 9 entitats que la conformen, i de col·lectius i moviments que col·laboren amb la campanya Banca Armada, estan intervenint durant el mes de març a les Juntes d'Accionistes dels bancs comercials que integren el TOP5 del rànquing.

Dijous passat 23 de març, activistes de la campanya van intervenir a la Junta d'Accionistes que Banc Sabadell celebrava a Alacant, on van recalcar que l'entitat financera catalana no només ha mantingut la tendència a finançar empreses que produeixen armes nuclears, sinó que ha doblat el finançament d'aquest tipus d'empreses.

Les accions de la campanya Banca Armada aquest any, arrencaven el 16 de març amb un acte de presentació del nou informe "Finançament de la militarització i la guerra de fronteres a la Mediterrània" a Bilbao que va servir com a acte previ a la intervenció el divendres 17 de març d'activistes a la Junta General d'Accionistes del BBVA que van denunciar davant el consell d'administració i els accionistes de l'entitat que aquesta no és només la segona que més inverteix en empreses armamentistes i de militarització de fronteres, sinó que també segueix el Banc Santander en el rànquing internacional de la Banca Armada, ocupant la posició 39 de les entitats financeres del món amb més vincles amb el negoci de la guerra.

Aquest proper divendres, 31 de març, està previst que la campanya continuï denunciant els vincles dels grans bancs espanyols amb les empreses productores d'armes, també armes nuclears, i de militarització de fronteres, amb motiu de la celebració de la Junta d'Accionistes del Banco Santander (Boadilla del Monte) i Caixabank (València).

La campanya està formada actualment per 9 organitzacions que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l'armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d'aquestes pràctiques financeres amb la vulneració dels drets humans i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org