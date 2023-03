Català

Arrenquen els tallers de Twitch i pòdcast en valencià als instituts d’Alacant finançats amb els més de 13.000 euros del Giving Tuesday

3.274 euros. Aquesta ha estat la quantitat de diners que Plataforma per la Llengua ha recaptat en el marc de la campanya del Giving Tuesday , que enguany tenia com a objectiu impulsar el valencià entre la gent jove d'Alacant. Amb els donatius aconseguits es desenvoluparan un seguit de projectes als instituts de la zona que s'emmarquen en els nous formats digitals i que se centraran en la. El projecte també contempla la creació de material divulgatiu en valencià sobre el món digital.Els tallers, que es van començar a impartir el 13 de març a diversos instituts de lsón impartits pel creador de contingut". Pel que fa a Muñoz, encarregat dels tallers per retransmetre videojocs a Twitch, és conegut en xarxes com a "Llet i Vi" i coordina Poblet.info, un portal web que recull tot el contingut en valencià creat a les xarxes. Pel que fa a l'equip de "Greuges Pendents", un pòdcast liderat per Quico Miralles i Andrea Kruithof, és el responsables del taller de pòdcast en valencià.Aquest ha estat el cinquè any que l'entitat ha participat en el Giving Tuesday, una iniciativa que pretén multiplicar les accions altruistes després del Black Friday, i que aquesta vegada s'ha celebrat el 29 de novembre. En l'edició d'enguany, el projecte de l'entitat ha rebut donatius del País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra, i també ha comptat amb donants d'Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units i Suïssa, i de la resta dels estats espanyol i francés., com a resposta a la situació d'emergència lingüística que es viu al sud del País Valencià, especialment a les grans ciutats. Aquestes comarques conformen una de les zones del domini lingüístic on el valencià està més minoritzat i on és més difícil viure en la nostra llengua.L'organització d'aquests tallers de pòdcast i Twitch se suma a les iniciatives que l'entitat ha posat en marxa en els darrers anys per potenciar l'ús de la llengua al món digital i per popularitzar-la entre les persones més joves. Són exemples d'aquestes iniciatives la I Trobada de tiktokers , el concurs de TikTok en valencià Memètika , la trobada de creadors de mems en valencià, que enguany ha arribat a la quarta edició.Alacant és una de les grans ciutats del domini lingüístic on la llengua pròpia està més amenaçada.. Ho diu una enquesta de la Generalitat Valenciana, que també apunta que el 35 % de la gent d'eixa zona creu que el valencià hauria d'usar-se més, però només el 18 % dels joves el fan servir habitualment a les xarxes socials. Les dades són preocupants perquè revelen que en les generacions més joves hi ha una tendència decantada cap al castellà, i el valencià queda relegat, sobretot, a l'àmbit educatiu.Plataforma per la Llengua ja ha alertat en diverses ocasions sobre l'incompliment de l'ús oficial del valencià per part de l'Ajuntament i de la Diputació d'Alacan t. A més, a la capital de l'Alacantí el valencià es troba en una situació de minorització lingüística i de manca de drets per als parlants. És urgent prendre mesures per enfortir l'espai lingüístic del català al sud del País Valencià, ja que, si no s'hi actua de manera immediata, arribarà un punt en què la situació ja no es podrà revertir.