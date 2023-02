Plataforma per la Llengua continua la impugnació del procés d'estabilització dels sanitaris balears

Plataforma per la Llengua ha interposat aquesta setmana tres nous recursos contenciosos administratius per a impugnar les tres bases específiques del procés d'estabilització dels sanitaris balears que exclouen el requisit de català. En concret, són tres de les deu resolucions amb convocatòries específiques dels processos selectius, que es varen publicar el 20 de desembre i que concreten les dues bases generals que s'havien publicat el 3 de desembre i que l'entitat ja havia recorregut a principi de febrer.

Per a presentar el recurs contra les bases específiques, l'ONG del català ha esperat fins al darrer moment abans que acabàs el termini, perquè esperava que el Govern de les Illes Balears rectificàs. Finalment, però, no ho ha fet i el requisit de català continua exclòs de totes les categories professionals. Les tres resolucions recorregudes per l'entitat són les tres que, ara per ara, no preveuen cap capacitació lingüística immediata ni en diferit: ni per a les categories de facultatius especialistes d'àrea ni per als metges d'urgències hospitalàries ni per als facultatius sanitaris ni per al personal d'infermeria.

L'ONG del català denuncia que, de moment, l'executiu no ha modificat les bases ni tenint en compte els seus nous criteris, uns criteris anunciats el 1r de febrer i el 7 de febrer, que reduirien primer a 15 i després a 11 les categories sense requisit de català i que farien que per a les 38 categories restants el català sí que s'hagués d'acreditar, però no abans de dos anys. Aquests canvis, anunciats pel govern en dos comunicats de premsa, no s'han traslladat encara al Butlletí Oficial de les Illes Balears ni a la pàgina específica del procés d'estabilització.