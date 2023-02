Menteixen

Diu que George Bush ja ho sabia, des de principis d'agost, això de l'atemptat de Bin Laden. I que tant l'FBI com la CIA sabien que el terrorisme islàmic estava a punt de fer un gran cop contra els EUA, i diu que sabien que hi havia membres d'Al-Qaida aprenent a pilotar en territori americà i que tenien intenció de segrestar avions civils. I diu que Zacarias Noussaoui (l'únic detingut per l'11-S) va ser detingut a Minessota, a l'agost, quan aprenia a pilotar, i va ser interrogat per l'FBI, i que li van fer una pregunta molt concreta: que si tenia intenció d'estavellar un avió contra les Torres Bessones.

Diu que ho sabien, tot això.

Alguns periodistes que analitzen la política espanyola han preguntat en veu alta per què el govern espanyol assegura de tant en tant que ha desarticulat un comando d'ETA de capital importància -especialment el comando Madrid-, i pregunten que quantes vegades els han de desarticular. I algunes autoritats d'Interior han dit que és cert que es magnifiquen algunes informacions, però que es fa per animar la població i perquè constati que s'avança en la lluita contra el terrorisme.

Menteixen, doncs.

No tingueu cap dubte que ens diran que ho fan pel nostre bé. Tenen por que no ens alarmem -cosa que sí que produeix pànic de debò-. Quan es va disparar la crisi de les vaques boges, ens amagaren i retardaren la informació, perquè tenien por que no ens espantéssim. Els dirigents són madurs i sensats, i nosaltres, els ciutadans, una colla d'eixelebrats irresponsables que podríem fer alguna bestiesa si ens espantàvem.

Som a l'era de la informació i no ens assabentem de res. Som perillosos, si ens informem: com es pot de debò repartir el poder i dir que és del poble? Com fer front a tanta gent? Mentint, tapant, enganyant, dissimulant. L'estructura del poder és la mateixa que durant l'imperi romà, només que ara intervé més gent per designar el cèsar.

És la famosa paradoxa de Chomsky: com és que amb tan poca informació sabem tantes coses i, alhora, com és que no sabem res, amb tanta informació? La veritat és que la informació que tenia prèviament Bush no ens pot sorprendre: els sofisticats mitjans d'informació són els arbres que ens tapen el bosc; els governants, però, el poder, el poder actual, no pot ser innocent: controla la informació, perquè la informació és el poder.