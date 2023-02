Port

Les CUP del Camp presenten al·legacions al Pla d'Usos del Port de Tarragona

Les cupaires denuncien que el model territorial d’ERC és hereu de la sociovergència amb polítiques de turisme de creuer i casino

Les CUP del Camp han anunciat aquesta tarda que han presentat al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic que regula els paràmetres urbanístics de la zona de servei del Port recollida en la Delimitació d'Espais i Usos Portuaris en el terme municipal de Tarragona.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP de Tarragona, Eva Miguel, ha explicat que la caiguda del POUM tarragoní va fer necessària la redacció d’un Pla especial urbanístic de desenvolupament del sistema portuari que desenvolupés el sistema general portuari establert a les Normes Urbanístiques. En aquest sentit, el passat desembre es va portar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona l’aprovació inicial del PEUD del Port de Tarragona, “un punt en el que la CUP de Tarragona hi vam votar en contra” i van plantejar presentar-hi al·legacions com a CUPs del Camp, “ja que el creixement i explotació del Port afecta a tot el territori”.

L’alcaldable per la CUP a Tarragona ha exposat que les al·legacions al document s’han centrat en dos aspectes concrets, la qualificació de la desembocadura del riu Francolí i l’ús del Moll de Balears. Pel que fa al primer, s’hi té previst l’habilitació d’una Terminal de Transporte Terrestre i incorporar aquests terrenys dins de la zona de servei del Port per activitats auxiliars. En aquest sentit, les cupaires assenyalen l’interès ecològic de d’aquest espai, el seu estat força degradat, la seva protecció com a zona humida, “així com la classificació d’espai natural de valor regional dins de la xarxa d’espais oberts de protecció especial del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona”; i que aquests condicionants s’han de tenir en compte abans de posar en marxa el PEUD del Port de Tarragona “ja que requeririen eventuals modificacions, clarificacions, substitucions o afegits del mateix”.

Pel que fa al segon, la regidora Eva Miguel ha explicat que “no queden clars els futurs usos destinats al Moll de Balears i, en especial, no s’especifica si l’objectiu és l’activitat de creuers, malgrat així ho han estat explicant a la premsa”. En aquest sentit, Miguel ha manifestat que “malgrat això, sabem que el Moll de Balears és un pedaç, perquè el que els interessa és la construcció del contradic de Ponent, o dit també dels Prats, per donar resposta la creixent demanda de creuers”.

La construcció del contradic forma part del projecte Cal·lípolis Next Generation. Durant la presentació d’aquest la setmana passada afirmaven que aquest contradic permetria l’ampliació de la zona portuària, protegiria ambientalment la platja de la Pineda i que aquesta pugui disposar d’usos turístics”. Amb tot, a la Memoria Técnica del Contradique de Poniente del Puerto de Tarragona “es fa evident que l’interès en aquesta construcció és la proximitat a les platges turistificades i centres d’oci com Port Aventura o la projecció del Hard Rock”.

Per la seva banda, Òscar Purqueras militant de la CUP de Vila-seca, ha posat sobre la taula “la dèria del Port de Tarragona per atreure més creuers i construir la gran zona d’activitats logístiques“, ja que aquesta “no respon en cap cas a un anàlisi seriós de les necessitats de l’entorn o les veïnes del Camp, sinó que és una mostra més de la voluntat de l’elit econòmica”. Aquests dies hem conegut la previsió d’arribada de creuers a Tarragona on la naviliera MSC tindrà “el total monopoli” del turisme de creuers al territori. El cupaire ha explicat que les CUP del Camp aposten per la creació del parc eco-històric dels Prats de La Pineda, “tal com va proposar en una moció la CUP de Tarragona ja l’any 2016”, garantint la connectivitat ecològica entre aquests espais i, aprofitant la zona de la Torre d’en Dolça i on s’hauria d’ubicar el Hard Rock, “poder generar una gran anella verda al voltant del nucli de La Pineda”.

Al seu torn, la diputada Laia Estrada ha exposat que l’ampliació del Port de Tarragona “va en consonància amb agenda política d’ERC, hereva de la sociovergència de tota la vida”, del desarrollisme “a base de totxo i espoli de recursos i turistificació”. Per la cupaire això es reflexa perfectament en “els pressupostos dels macroprojectes, dels cotxes, els avions, les majorettes i la precarietat”. La diputada tarragonina ha denunciat que el model territorial d’ERC aprofundeix en la sociovergència “sumant-se al turisme de creuer i casino i contradient l’emergència climàtica actual”.

Per últim, la diputada Estrada ha anunciat que la CUP-NCG presentarà properament una moció al Parlament sobre les polítiques turístiques amb diferent propostes. Entre aquestes hi ha un estudi sobre la capacitat de càrrega turística del país, aturar les ampliacions portuàries destinades al trànsit de creuers i restringir l’ús del lloguer de pisos de temporada a usos socials “per tal d’evitar l’ús d’aquesta tipologia per a ús turístic”.