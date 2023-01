Vaga Sanitat

Més de 2000 persones es manifesten a Barcelona per exposar el descontentament en l'àmbit sanitari

Aquest dilluns més de 2000 Infermeres, Administratives, Tècniques, Auxiliars d’infermeria, Facultatives i totes les professionals que treballen en centres sanitaris ens hem manifestat convocades per la Intersindical per posar de manifest el descontentament present en el nostre sector. Consideren que ha arribat el moment de lluitar pels drets de totes i defensar un dels pilars de l'estat del benestar com és la sanitat.



Els problemes s´han cronificat a la sanitat catalana: Sistema sanitari col.lapsat, Hores d'espera i angoixa pels pacients, Professionals donant-ho tot, Perdent poder adquisitiu any rere any, Feina precaritzada. La Intersindical ha convocat aquest dilluns per que consideren "fermament que els problemes a sanitat no afecten només a un únic col.lectiu. Tant infermeria, com administració i serveis, com el personal facultatiu, com tota la resta, s'hi han de sentir representades".

La convocatòria ha sofert tots els impediments possibles: Pràcticament sense cobertura mediàtica , amb previsions meteorològiques adverses, caos generat per altres sindicats retirant les seves convocatòries, i serveis mínims abusius. A pesar de tot, tant la mobilització a la plaça Sant Jaume fins al Parlament com la participació a la Vaga han superat amb escreix totes les previsions.



Demà això continua! Demà segueix la Vaga de totes les professionals i per a totes les professionals. El sindicat Emplaça al Govern de la Generalitat, Conselleria de Salut i les patronals a escoltar la veu de les professionals. Ara és l’hora de les decisions valentes i de posar-se al costat de totes les professionals de la sanitat.