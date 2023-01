lluita institucional

La CUP de Reus vols que se suprimeixi el “caràcter pregat” en els impostos municipals

La CUP de Reus vols que se suprimeixi el “caràcter pregat” de les bonificacions, exempcions, ajuts i subvencions que es regulen en cadascuna de les ordenances fiscals de l’Ajuntament. Aquest és el primer punt que la formació anticapitalista ha proposat com a acord per al proper ple municipal. Mònica Pàmies també ha exposat que sol·liciten realitzar una campanya activa de promoció i divulgació dels drets que té la ciutadania a acollir-se a aquestes bonificacions i exempcions en les diferents ordenances fiscals de l'Ajuntament de Reus. El tercer acord que proposa la formació cupaire és realitzar un exercici de transparència i debat en relació a una possible reformulació de les subvencions incloses en el Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024.

Pàmies ha justificat que existeixen marges per a establir un tipus de fiscalitat que defineixi, “si hi ha voluntat d'un govern, una ciutat on les persones siguin al centre de les polítiques públiques”. La regidora ha defensat que una opció contundent i radicalment democràtica seria buscar com racionalitzar la recaptació d’impostos d’acord amb uns criteris de justícia social, cura del medi ambient i solidaritat. “En altres paraules, hauríem de ser capaces de dissenyar una fiscalitat progressiva i no lineal que es resoldria amb l'aplicació d'uns impostos que anessin d’acord amb la capacitat d’ingressos de cada ciutadana; és a dir, que pagués més qui més té i menys qui menys té, tot beneficiant la ciutadania de Reus en tots els sentits, i en concret, les classes populars”, ha argumentat la cupaire.

La regidora ha criticat que hi hagi governs que simplement modifiquen les ordenances fiscals amb un criteri purament de recaptació i totalment mercantilista. “És un deure com a representants públics apropar tota aquella informació que sigui útil per a la ciutadania a l'hora de garantir un accés de tots els reusencs i les reusenques als serveis municipals i fer front a aquests impostos desorbitats”, ha exposat.

Pàmies ha lamentat que les bonificacions i exempcions que l’Ajuntament de Reus garanteix a determinats col·lectius tinguin un caràcter pregat, és a dir, que si la persona interessada no ho demana, l'Ajuntament no té obligació d'informar-ne. Així, la cupaire ha denunciat que aquesta desconeixença per part de la ciutadania provoca que molts reusencs i reusenques que tindrien dret a beneficiar-se d'aquestes polítiques, no hi puguin tenir accés. “Tenint en compte que l'aprovació de bonificacions i exempcions són una mesura per fomentar una reducció de la desigualtat social i garantir l'accés de tots i totes les persones als serveis més bàsics, creiem que és un deure de l'Ajuntament d'informar degudament a la ciutadania dels drets que tenim”, ha conclòs.