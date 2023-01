#19GenerSortimAlCarrer

Èxit absolut de la mobilització unitària 'Aquí no s'ha acabat res!'

El Consell de la República, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i 30 entitats independentistes han convocat la mobilització d'aquest #19G davant la cimera francoespanyola celebrada a Barcelona. Ha estat un èxit absolut malgrat les fredes temperatures i ser un dia feiner entre setmana. 30.000 persones s'han mobilitzat per dir ben alt: 'Aquí no s'ha acabat res!'.



Després de la fotografia grupal de totes les entitats a les Columnes de Puig i Cadafalch, Pere Manzanares, tinent d'alcalde de l'ajuntament d'Elna (Catalunya del Nord) i Gemma Pera, represaliada per les mobilitzacions de suport a Pablo Hasél, han llegit un manifest conjunt. En acabat, la multitud que omplia l'avinguda Maria Cristina ha proferit una xiulada descomunal coincidint amb l'hora d'arribada del president francès Emmanuel Macron al Palau Nacional.



Toni Castellà, membre del Govern del Consell, ha assegurat que avui "s'ha fet història" i que el poble de Catalunya ha certificat que el procés d'independència no s'ha acabat.

Durant la protesta, d'altra banda, un gruix de manifetants ha tallat l'AP-7 a l'alçada de Llinars amb pneumàtics i foc per protestar contra la cimera hispanofrances.

⬛️⬜️🔊💥 Descomunal xiulada dels més de 30 mil independentistes concentrats a Montjuïc en el moment en què han entrat Sánchez i Macron a la cimera del MNAC.



Ni França ni Espanya: Països Catalans!#19G #Mobilitzemnos pic.twitter.com/8XzVhsxund — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 19, 2023