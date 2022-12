Llengua

Un guàrdia civil a Mallorca exigeix a un conductor que li parli en espanyol per “educació”

LA Plataforma per la Llengua ha denunciat que un agent de la Guàrdia Civil va discriminar aquest estiu un motorista a la carretera d'Artà a Capdepera i li va exigir que li parlàs en espanyol. L'entitat ha rebut la queixa del motorista, que va ser aturat i multat per, suposadament, circular a una velocitat massa baixa, i publica ara l' enregistrament de l'àudio que evidencia que el guàrdia civil li va voler imposar el castellà, va qüestionar l'oficialitat del català i va amenaçar amb multar-lo per a faltar-li al respecte simplement perquè el motorista li parlava en català. Plataforma per la Llengua estudia les accions legals que s'han d'emprendre per a perseguir l'actitud discriminatòria de l'agent i treballarà per a defensar els drets lingüístics del ciutadà.

La Plataforma per la Llengua estudia les accions legals que cal emprendre per a perseguir l'actitud de l'agent i per a defensar els drets lingüístics del ciutadà.

Plataforma per la Llengua fa una crida a denunciar totes les discriminacions lingüístiques La denúncia pública d'aquesta discriminació i l'estudi de les vies legals a seguir han estat possibles gràcies al fet que l'afectat es va posar en contacte amb el servei de queixes de Plataforma per la Llengua. Moltes discriminacions no s'arriben ni tan sols a denunciar i sense denúncia és molt difícil d'actuar, per bé que l'entitat també fa una feina proactiva de pressió a les administracions per tal que no es vulnerin els drets lingüístics dels ciutadans a través de modificacions legals, clàusules lingüístiques en els contractes públics o inspeccions de consum.