lluita institucional

Sumem Banyoles denuncia que l'afirmació sobre la inversió de més d'un milió d'euros en infraestructura ciclista des de l'any 2019 es falsa

A finals de setembre el govern de la ciutat anunciava a través dels mitjans de comunicació que, des de l'any 2019, s'havien invertit més d'1 milió d'euros en infraestructura per a la bicicleta. Davant d'aquestes declaracions, Sumem CUP Banyoles respon que es tracta d’una afirmació falsa.

La formació detalla que des de l'any 2019, quan s'aprova el Pla Director de la Bicicleta, i fins a dia d'avui, només s'han construït 3 trams nous de carril bici: la plataforma única del C/ Girona, la vorera-bici a l'Av. de la Farga i i carril bici de pl. Sant Pere.

La resta d'actuacions a les quals es referia el regidor, Albert Tubert, són actuacions fetes abans del 2019 com els carrils bici del c/ Boi Juscafresa o el del C/ Concòrdia d'Aigües de l'Estany construïts l'any 2018. O bé es tracten d’obres ja executades on s’han realitzat tasques de manteniment, com el del carrer dels Agraris (30.000€) o el vora estany (254.000€).

Respecte als 485.000€ destinats a la Via verda, és una inversió feta de forma conjunta pels 6 municipis del Pla de l'Estany per on passa la via: des de Palol de Revardit fins a Serinyà.

Les portaveus de la formació exposen que “Banyoles des de l'any 2019 i fins a dia d'avui, ha invertit en la xarxa pedalable al voltant de mig milió euros, però només s’han construït 3 trams nous de carril bici”.

Sumen CUP Banyoles conclou que la major part dels diners s'han destinat al reasfaltatge dels carrils bici ja existents i la resta de l'aportació s’ha adreçat al projecte de la via verda i estudis sobre la mobilitat, els quals no s'han acabat executant.

En paraules de les portaveus de Sumem CUP Banyoles “aquesta és una mostra més que la mobilitat sostenible no és una prioritat per a l’equip de govern actual. Per moltes afirmacions falses que facin la realitat els desmenteix i només busquen quedar bé quan en realitat fan poc o gens per al mobilitat sostenible de Banyoles”.