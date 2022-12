Turismo Massiu

STOP JJOO denuncien l’especulació urbanística associada al turisme

La plataforma STOP JJOO ha denunciat en roda de premsa des de Baqueira la greu l’especulació urbanística que comporta el turisme de l’esquí a les comarques del Pirineu, un model que consideren esgotat i que, en cap cas, representa una solució per afrontar la greu problemàtica de l’accés a l’habitatge que pateix aquest territori, com ja s’ha demostrat en els darrers anys.

Denuncien que accedir a un habitatge digne a les comarques del Pirineu i l’Aran és gairebé impossible, fet que s’aguditza més en aquelles que reben més pressió turística, com l’Aran, la Cerdanya o el Pallars Sobirà, fet que impossibilita que les joves puguin tornar per desenvolupar aquí les seves vides.

Han posat d’exemple la nova urbanització de la Pleta Arriu a Baqueira, una promoció lligada a l’estació d’esquí Baqueira-Beret i que s’autodefineix com “la més luxosa”, on s'estan construint 38 habitatges a un preu de venda de 2 M d’euros cada un i que s’estan construint sobre un terreny inestable per ser format per restes de material d’obra, on s’han hagut de fer veritables bestieses tècniques per mirar de garantir-ne la consolidació.

Altres exemples que els membres de la Plataforma han posat de manifest són la urbanització per a ús residencial i hoteler amb capacitat per a més del triple de la població actual prevista al petit poble de Bausen, una altra nova promoció prevista a Sorpe (Alt Àneu) lligada a l’ampliació de Baqueira-Beret cap al Pallars Sobirà amb 379 habitatges previstos o la posada en subhasta dels apartaments inacabats a Espui (Vall Fosca) lligats a la construcció d’unes pistes d’esquí que porten des del 2008 aturades.

També denuncien que el poc terreny urbà disponible en aquestes comarques s’està destinant a construir segones i terceres residències de luxe exclusivament destinades al turisme i que no deixen de ser opercacions merament especulatives que, en molts casos, passen per modificacions del planejament urbanístic per acabar requalificant terrenys rústics a urbanitzables (urbans) sense que això respongui a les veritables necessitats de la gent treballadora d’aquest territori.

Una especulació amb la terra i l’habitatge que fa augmentar el cost a l’accés a un habitatge de primera residència per les persones que es volen establir aquí, recordant que el PIB del tursime és d’un 42% a l’Alt Pirineu i l’Aran, multiplicant per 3,4 la mitjana catalana, i d’un 54% a l’Aran i al Pallars Sobirà.