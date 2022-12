Moviment veïnal

La Barcelona LGTBI al número 162 de 'Carrer'

A Barcelona, nombroses associacions i iniciatives defensen els drets de les persones LGBTI, un col·lectiu divers que combat la mercantilització de la seva lluita. Al dossier del Carrer 162, de la Federació d'Associons de Veïnes i Veïns de barcelona (FAVB) es fa una radiografia. Repassa les principals entitats i les seves lluites històriques i actuals. També entrevisten Eugeni Rodríguez, president de l'observatori contra l'Homofòbia, i en una sèrie de reportatges breus, aprofundim en tres problemes específics: ser gran i LGBTI; migrar per escapar de l'LGBTI-fòbia; i el sensellarisme fruit del rebuig familiar.

Al D'entrada, analitzen què es cou a Turisme de Barcelona, un consorci público-privat que s'aferra a un model obsolet i que planteja noves estratègies per atreure més visitants. Aquest Carrer també inclou reportatges sobre els primers passos per reduir el soroll de les terrasses; la polèmica al voltant de la cessió de sòl públic a la Cambra de Comerç per edificar una nova seu al 22@; i la crònica de la convenció “Per un país lliure d'amiant'”, que va tenir lloc el 26 de novembre. També publiquem el mapa dels pisos de luxe de la Dreta de l'Eixample, elaborat per l'associació veïnal.

Com cada any per aquestes dates, Carrer publica el calendari d'Azagra i Revuelta, aquest cop dedicat a la lluita per la sanitat pública, ara més necessària que mai.