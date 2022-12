Els maten perquè són gitanos

Per Carme Vinyoles. Publicat al diari El Punt Avui l'11 de desembre de 2022

Els maten o els deixen morir perquè són gitanos. A Grècia la violència de les forces de seguretat contra les manifestacions pacífiques i la persecució a l’ètnia romaní s’han intensificat des de la presa de possessió el 8 de juliol del 2019 del govern conservador Nova Democràcia liderat per Kyriakos Mitsotakis. Aquest 6 de desembre una munió de gent va sortir al carrer en record d’Alexis Grigoropoulos, un nen de 15 anys a qui la policia va disparar al cor el 6 de desembre del 2008; l’aleshores primer ministre Kostas Karamanlis, també de Nova Democràcia, va utilitzar l’Exèrcit per reprimir les protestes contra l’assassinat i ¡ un malestar social que creixeria més amb el sacrifici de la població per part de la troica en el context de la crisi financera. Tornem al present. Aquest any les mobilitzacions han començat un dia abans, el 5 de desembre, perquè a Tessalònica l’adolescent gitano Kostas Fragoulis, de 16 anys, va ser abatut pels agents suposadament perquè intentava marxar d’una benzinera sense pagar. Un altre jove d’aquest col·lectiu, Nikos Sampani, de 18 anys, va ser tirotejat dins del seu cotxe fins a morir el 22 d’octubre del 2021, un altre de 16 anys va quedar greument ferit i un de 15 va poder escapar. I hi ha episodis semblants que quasi ni arriben a ser notícia, un dels quals d’una crueltat indescriptible: 17 de novembre del 2021, una nena gitana de vuit anys és aixafada per les portes automàtiques d’una fàbrica; agonia de vint minuts mentre un grup de treballadors passen pel seu costat sense auxiliar-la. Com pot ser? El racisme institucional és contagiós!