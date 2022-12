discurs de l’odi

Denuncien a l’ONU la complicitat de l’Estat espanyol amb el discurs de l’odi contra els catalanoparlants

Plataforma per la Llengua ha intervingut aquest divendres, 2 de desembre, al Fòrum sobre les Qüestions de les Minories de l'ONU, celebrat a Ginebra, per denunciar la complicitat de l'Estat espanyol amb els delictes d'odi contra els catalanoparlants i per demanar al relator especial de l'ONU per a les Minories, Fernand de Varennes, que intervingui perquè els estats persegueixin aquest tipus de delictes. En concret, l'entitat li ha demanat que insti els estats a investigar el discurs de l'odi especialment a Internet, a establir mecanismes efectius i sancions per combatre'l, i a posicionar-se contra la circular de la Fiscalia de Delictes d'Odi d'Espanya, que va establir que els nazis també podien ser protegits per aquesta categoria de delictes.

En la seva intervenció, Maria de Lluc Muñoz, tècnica d'internacional de l'entitat, ha expressat la preocupació de l'ONG del català pel fet que a l'Estat espanyol l'odi i la discriminació contra els catalanoparlants no només no es persegueixin, sinó que fins i tot es fomentin. Muñoz ha fet referència a alguns casos recents d'internautes assenyalats i qüestionats per fer servir el català a les seves publicacions i els ha emmarcat en el nacionalisme espanyol que promou el mateix estat.

Aquest nacionalisme, com ha explicat la tècnica d'internacional, "defensa que la llengua i la identitat de la majoria s'imposin a les minories, en lloc d'aspirar a crear una comunitat política en què tots els grups lingüístics puguin participar fent servir les seves llengües". Per exemplificar-ho, la representant de l'entitat ha recordat que quan el relator especial de l'ONU va demanar que l'Estat respectés els drets lingüístics dels catalanoparlants, el govern espanyol no només va negar que els vulnera i que els catalanoparlants són una minoria lingüística, sinó que va al·legar que el relator oblidava "el valor de tenir una llengua comuna com a instrument de participació en la comunitat política".

El Fòrum sobre les Qüestions de les Minories s'organitza anualment i té la voluntat de promoure el diàleg i la cooperació sobre qüestions relatives a les minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques. L'edició d'enguany ha servit per abordar la vigència i els reptes de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets de les Minories en el trentè aniversari de la declaració i, a més de Plataforma per la Llengua, hi ha intervingut Davyth Hicks, secretari general de la xarxa europea ELEN, o l'eurodiputat Loránt Vincze, president de FUEN. A partir de les aportacions fetes per totes les organitzacions, el relator en farà un resum de recomanacions que presentarà al maig al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.