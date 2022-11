lluita institucional

Sumem CUP Banyoles s'oposa a l'obertura d'un MCDonalds a Banyoles

La formació denuncia que el model de consum de la cadena és insostenible i poc saludable

l setembre s’anunciava la construcció de la cadena nord-americana, McDonald’s, a Banyoles. En aquest context, les portaveus de Sumem CUP Banyoles han volgut exposar la seva opinió en un comunicat.

La formació afirma que “acceptar l’obertura d’un McDonald’s a Banyoles és apostar per la precarietat laboral que pateixen les treballadores de la multinacional”. També consideren que amb aquest model s’admet un sistema de producció intensiu, amb un alt cost ecològic i una alimentació poc saludable.

Segons fonts de l’Ajuntament extretes de la notícia publicada al Diari de Girona el dia 11 d’octubre, la nova obertura suposarà la creació de 40 llocs de treball. En aquest sentit, Sumem CUP Banyoles opinen que aquestes places laborals “es podrien crear amb projectes empresarials socials encarats a la inserció o fomentant la creació de startups, prioritzant l’entrada al mercat laboral i oferint llocs de treball qualificats”. Aquests motius, entre d’altres, porten a la plataforma a valorar que “l’equip de govern aposta per polítiques d’iniciativa privada com ara l’anomenada multinacional”.

Les portaveus de Sumem CUP Banyoles han insistit en el fet que un "McDonald's a la ciutat representa allò que com a poble s'ha de canviar per a millorar i créixer". Afirmen que aquest model ignora "el benefici col·lectiu, no aposta pels productors locals, l'economia circular o el creixement sostenible". D'aquesta manera, insisteixen a remarcar que amb l'obertura d'aquesta multinacional no es tenen en compte les empreses locals que es preocupen per la salut i el medi ambient de la comarca.