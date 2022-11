Perversió del Llenguatge

L'ASM dóna suport a la professora de La Salle amenaçada per l’ultraespanyolisme i exigeix protecció de la policia

L’STEI Intersindical s'ha posicionat públicament sobre el cas de la professora de Llengua de La Salle que ha estat insultada i amenaçada.

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha expressat el seu suport a la professora de La Salle que rep amenaces de mort de l’extrema dreta ultraespanyolista, pel simple fet d’aplicar les normes del centre davant un grup d’alumnes que pretenien desobeir-les. És intolerable que alguns pares facin costat als alumnes insubordinats i irrespectuosos amb la docent, cosa que explica la mala educació i xuleria amb què es van comportar en lloc de seguir les seves instruccions.

Al mateix temps, exigeix que la policia obri una investigació d'ofici i protegeixi la docent davant la gravetat de les amenaces.

Consideran que aquests fets lamentables són conseqüència de l’ultraespanyolisme fomentat per la ultradreta espanyola de partits com Vox, i com a mínim tolerat per la resta de partits d’obediència espanyola, que pretenen convertir els centres educatius en espais d’adoctrinament i que els alumnes, en lloc d’aprendre i complir amb la normativa interna del centre, es comportin com autèntics ‘hooligans’ que no respecten l’autoritat docent.

"No s'ha expulsa a ningú"

La veritat no és aquesta. La veritat és que davant el conflicte provocat per alguns alumnes que es negaren a retirar una bandera espanyola de dins una aula del col·legi, tot i que les normes, en aquest sentit són claríssimes, el director de secundària va decidir que per refredar el conflicte i donat que només restaven dues classes per fer (Llengua i Filosofia), suspendre-les i que els alumnes podien anar-se'n a casa.

dBalears s'ha fet ressò de les declaracions d'alguns docents que han afirmat que "no hi ha hagut expulsions i que cal tenir en compte que el procés d'expulsió d'un alumne requereix l'elaboració d'un informe i un procediment que no és el que es va seguir divendres".

D'altra banda, l’STEI Intersindical, en un breu comunicat a les xarxes, ha declarat que «vol fer arribar el seu total suport a la professora de català del Col·legi La Salle de Palma davant de les amenaces sofertes, a traves de les xarxes socials, en relació a l'exposició d'una bandera d’Espanya per motiu del Mundial de futbol de Qatar».