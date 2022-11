La CUP Reus reclama que el CMQ passi a mans de la Generalitat per prestar un servei públic

La CUP reclama que el CMQ passi a mans de la Generalitat per prestar un servei públic. La formació anticapitalista formula aquesta demanda arran de l’informe de la Sindicatura de Compte que evidencia males pràctiques l’empresa pública Hospital de Sant Joan de Reus, Societat Anònima Municipal (HSJR) corresponent a l’exercici 2018.





La portaveu del grup municipal de la CUP de Reus, Marta Llorens, ha criticat que es vulgui evitar responsabilitats sota l’excusa que l'ens HSJR, com els anteriors ens que gestionaven l'hospital, han estat dissolts. “Una cosa és que la societat estigui dissolta, i l’altra és que cal depurar-ne responsabilitats: hi ha un procés judicial on la CUP som acusació popular”, ha recordat. Així mateix, ha denunciat que hi ha una situació que es repeteix, en relació al CMQ. La portaveu ha recordat que la CUP porta anys denunciant el contrasentit que representa que un ens públic com el CMQ es dediqui a prestar assistència sanitària privada. L'objectiu de l'administració pública, ha afirmat Llorens, "no és crear un negoci, però és que a més aquest no tan sols no repercuteix ingressos a les arques municipals sinó que acumula actualment un milió i mig de dèficit".





Laia Estrada, parlamentària de la CUP assistent a la comissió on es va presentar l’informe, sentencia que les 23 conclusions de la Sindicatura de Comptes són “demolidores, però el més escandalós és que la referent al CMQ es continuï produint". La diputada cupaire s'ha referit al fet que actualment no existeix un marc jurídic que empari la prestació d’assistència sanitària privada per part de centres públics amb els mitjans personals i materials d’aquests, com seria el cas de CMQ, centre 100% públic. Per aquest motiu Estrada ha explicat que el Grup Parlamentari de la CUP ja ha sol·licitat la compareixença al Parlament de la gerència del CMQ, "perquè expliqui què fan i com operen"; del regidor de Salut a l'Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, perquè expliqui "quin és l’interès públic en mantenir una empresa pública que fa un servei privat i que a més és deficitària"; i de la nova direcció del CatSalut perquè expliquin "perquè permeten aquesta situació que no té cabuda en l'actual marc normatiu".