Reforma Sedició

L'ANC crida a manifestar-se a Barcelona "perquè no podem tolerar cap pacte amb Espanya per empresonar-nos, independència, ara!"

L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una manifestació el dia 6 de desembre a Barcelona a partir de les 12 del migdia, que acabarà davant del Palau de la Generalitat, com a protesta "aquest atemptat contra els drets fonamentals que representa aquesta reforma. Perquè no podem tolerar cap pacte amb Espanya per empresonar-nos, independència, ara!".

L'entitat sobiranista afirma que "la reforma del delicte de sedició té un doble objectiu no dissimulat com és castigar la mobilització independentista als carrers i penalitzar més còmodament fets com els de l'1-O per ocupar instal·lacions o edificis, no podem deixar que aquest projecte de llei tiri endavant i menys encara amb els vots dels nostres representants polítics".

Puntualitza que el text presentat recull explícitament que seran castigats amb penes de fins a tres anys de presó la "invasió d'instal·lacions o edificis" i "l'obstaculització de vies públiques que representin un perill per a la vida o la salut de les persones", així com qualsevol acte "d'intimidació sobre les persones o les coses".

Tot plegat, l'ANC veu un redactat genèric on té cabuda el càstig penal contra qualsevol mobilització i que dependrà de la interpretació de la judicatura. Un text que directament portaria a la presó les desenes de milers de persones que van permetre i protegir el referèndum sobre la independència en edificis i escoles públiques, així com els milers de persones que, exercint el dret a la manifestació pacífica, van tallar carreteres o vies públiques per alertar el món de la repressió de l'Estat espanyol.

Si bé és cert que aquesta reforma de la sedició pot rebaixar les penes de presó a uns pocs, l'entitat remarca que "no ho és menys que també facilita i comporta l'aplicació del codi penal i penes de presó a milers d'activistes que exerceixin el dret a la manifestació. Bescanviar el benefici d'alguns, hipotecant o dificultant l'exercici del dret a la manifestació i a l'autodeterminació, és allò que ni cap independentista ni cap partit independentista pot donar-hi suport".