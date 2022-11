Per a la República

Jornada "Independència és Revolució" a Celrà

Poble Lliure comença un cicle de debats arreu del país per afrontar els reptes que l'independentisme no acaba de saber resoldre. Creiem que cal posar sobre la taula què no va funcionar al 2017 per tal de fer una bona lectura de com avançar. La primera jornada se celebrarà el dissabte 12 de novembre a Celrà.

Al matí, es comptarà amb la presència d'Albert Botran, autor del llibre Independència és Revolució i ara diputat de la CUP al Congrés espanyol.



A continuació, hi haurà una taula de debat a l'entorn del vessant institucional de l'independentisme que comptarà amb les intervencions de Natàlia Sànchez Dipp, qui fou regidora de la CUP a Figueres i diputada al Parlament, Dani Cornellà, ex-batlle de Celrà i ara diputat de la CUP al Parlament i Abel Riu, president del Catalonia Global Institute.



Havent dinat, tindrà lloc una altra taula de debat sobre la vessant popular de l'independentisme amb la presència de Rosa Ma Caballero, actualment membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, Gerard Furest, membre de La Intersindical i autor del Decàleg irreverent per a la defensa del català i, finalment, Marc Sanjaume, professor de Teoria Política a la Universitat Pompeu Fabra i coautor de "Els moviments per l'autodeterminació a Europa".