Guanyem Girona reivindica la municipalització de l’aigua però lamenta que es perdi l’oportunitat d’avançar cap a un model més just

Lamenten també que el govern no hagi tingut en compte cap de les nombroses propostes de millora que han presentat al llarg del procés

Girona finalment ha aprovat la municipalització de l’aigua per majoria absoluta. Guanyem Girona també ha donat el seu vot favorable i ha reivindicat un procés que va començar amb una denúncia de la CUP fa set anys arrel de les irregularitats de l’empresa Agissa. Així doncs, al ple municipal extraordinari per a la municipalització del servei d’aigua, el cap de l’oposició, Lluc Salellas, ha celebrat que finalment Girona, Salt i Sarrià de Ter facin el pas cap a la gestió directa.

Tanmateix, Salellas s’ha mostrat crític amb un procés que ha acumulat anys de retard i que s’ha perdut una oportunitat per introduir-hi “noves formes de governança, més progressivitat i garantir el dret universal a l’aigua”. Així, Salellas ha lamentat que el govern hagi descartat les propostes de millora que al llarg dels any la seva formació ha fet. El portaveu de Guanyem ho ha exemplificat amb les propostes per una tarifació més justa que havien fet arribar al govern.

Alhora, ha assegurat que “Girona perd una oportunitat de ser pionera en una gestió de l’aigua més justa per a tothom”. En aquest sentit Salellas ha criticat que el reglament que s’ha aprovat avui faci un pas enrere en garantir l’aigua com un bé universal. El cap de l’oposició ha explicat que el nou reglament elimina l’excepcionalitat per situació de vulnerabilitat en els casos de frau.