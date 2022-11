Pressupostos

El Govern municipal de Badalona no es va presentar en la sessió de rendiment de comptes del Consell de Ciutat del pressupost 2022.

Guanyem Badalona ha constata que, una vegada més, l’execució del pressupost d’inversions no superarà el 10% i, un cop tancat el pressupost, els romanents generats per la manca de gestió aniran a engruixir els diners municipals disponibles. Mentrestant, se seguirà sense fer front a les necessitats que ofeguen a la ciutat.

Ahir el coordinador de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns i Personal, va explicar davant d’una escassa presència de les entitats l’estat d'execució del pressupost 2022. Per part del Govern només hi va assistir una persona, la Regidora de participació, la Sra. Andrea Zapata, per presentar l’acte.

Guanyem Badalona, havia acordat amb el Govern de la ciutat l’acte de fiscalització i rendiment de comptes que finalment es va realitzar sense la presència i les explicacions del Govern i sense la publicitat prèvia a les entitats de la ciutat i a la ciutadania en general.

En la presentació no es va fer cap esment a les diferents propostes que recollia l’acord entre Guanyem Badalona i el Govern per l'aprovació dels pressupostos del 2022.

Guanyem Badalona vol posar en relleu que mentre l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, declarava en l’acte de presentació de la seva candidatura la importancia de la participació de la ciutadania, la transparència i el rendiment de comptes, eludia les seves obligacions en el consell de ciutat del dimecres. “Potser diu el que pensa però no fa el que diu”.