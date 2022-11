Lleure

Concentració del lleure sociocultural a Barcelona

La CGT ha convocat una concentració aquesta tarda a dos quarts de 6 a la Casa de la Música (Paral·lel, 62 de Barcelona) coincidint amb la imaguració de Culturópolis, les jornades internacionals pels drets culturals que es celebraran aaquest dies

Avui dimecres 16 de novembre s'inaugura Culturópolis, les jornades internacionals pels drets culturals que es celebraran a Barcelona.

Donat que és un acte on es reuniran les màximes autoritats en matèria cultural i social de la ciutat (alcaldessa, regidor de cultura, etc…) i que tindrà molta visibilitat, pensem que és una molt bona oportunitat per fer una primera acció reivindicativa. Per tant, fem una crida a totes les treballadores i treballadors de Centres Cívics, Casals de Barri, Casals Infantils, Casals de Gent Gran, serveis per Adolescents i Joves, i els Programes d’Interculturalitat, a concentrar-nos davant l'espai on tindrà lloc l'acte.

Durant quatre dies s’afartaran de dir bones paraules i plantejar bones pràctiques vers la sociocultura, mentre a la vegada ens estan escanyant!