La CUP-AMUNT organitza un acte sobre la proposta del gasoducte MidCAT amb entitats en defensa del territori

A la xerrada hi participaran la diputada de comarques gironines per la CUP-Un Nou Cicle Per Guanyar Montserrat Vinyets, Adrià Compte en representació de la plataforma Resposta MidCat i Bernat Lavaquiol, portaveu de la plataforma STOPJJOO.



L’objectiu és conscienciar a la gent del territori de les conseqüències ambientals que podria suposar la construcció del gasoducte MidCat. Per aquest motiu l’acte es farà a Hostalric, últim punt on arriba el gasoducte.



Segons els organitzadors i col·laboradors de l’acte, el metà és un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera CO2 quan es combustiona. No és una font d’energia neta, ni cap solució a la necessària transició energètica que hem d’adoptar de forma imminent. En un context tan urgent de crisi climàtica i energètica, en el que ens estem apropant perillosament a un canvi de règim a nivell global, i amb el gran impacte quesuposa el metà a curt termini, doncs el metà és 86 vegades més agressiu que el CO2, no podem acceptar noves infrastructures que ens lliguin als combustibles fòssils per a les properes dècades. Així doncs, el MidcAT és una violació de l’acord de París del COP21, que es compromet a abandonar de forma immediata l’ús dels combustibles fòssils. No podem permetre que el gasoducte continuï creuant i malmetent més espais naturals, rius, boscos i terres de conreu, aquest cop cap a les comarques de La Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Empordà, Vallespir, El Roselló i l’Aude.