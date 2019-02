En defensa del territori

Celebren a Girona l'aturada del gasoducte MIDCAT, una victòria que pot barrar el pas a altres projectes

Després que els projectes STEP i MIDCAT fossin inclosos a la tercera llista de projectes d’interès comunitari de la Unió Europea, els promotors ENAGAS i Téréga van fer la sol·licitud d’inversió corresponent, als organismes reguladors de l’estat francès i espanyol. Aquests, després d’un període de negociacions, han resolt de forma coordinada que el projecte no compleix els criteris necessaris per justificar-ne una inversió tan elevada i conviden als promotors a fer un anàlisi de costos beneficis més exhaustiu que justifiqui els beneficis del projecte a llarg termini.

La Plataforma Resposta al Midcat celebra aquesta decisió que evitarà els costos econòmics, socials i ambientals que suposaria el Midcat. Així mateix, la Plataforma destaca la importància de la feina feta durant aquesta anys per part de la ciutadania, estudiant i donant a conèixer els impactes que tindria en el territori, a pesar de la opacitat amb la que s’ha dut a terme la seva tramitació.

En aquest sentit, la Plataforma Resposta al Midcat agraeix tota la feina de resistència i documentació, feta pels col·lectius i ciutadans afectats per la construcció del primer tram del gasoducte, entre Martorell i Hostalric. Asseguren que tota la informació recollida pels companys del Vallès ha estat clau per front a aquesta nova etapa del projecte, i per tant en l’assoliment d’aquesta victòria. La Plataforma Resposta al Midcat mostra la seva solidaritat pels afectats pel gasoducte Martorell – Figueres, i exigeix el desmantellament immediat d’aquest gasoducte, que mai ha entrat en funcionament.

Tot i aquesta resolució, els ecologistes asseguren que cal seguir atents i no abaixar la guàrdia. En primer lloc, perquè en la decisió final, el regulador portugués, del qual encara no en coneixem el posicionament, també hi té quelcom a dir. Així mateix, aquesta resolució suposa una victòria que deixa el projecte en stand by però que es podria reactivar en qualsevol moment.

Finalment, els ecologistes recorden que el Midcat és només un dels més de 100 projectes gasistes inclosos a la llista de Projectes d’Interès Comunitari, i que la lluita contra el gaa continua, incloent el frackins, les regasificadores i l’abandonament definitiu dels combustibles fòssils. Si volem guanyar la guerra contra el gas cal apostar fermament per la reducció del consum, les energies renovables i la producció descentralitzada i la democràcia energètica.