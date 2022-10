Consell de la República

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar aprova un conveni de col·laboració amb el Consell per la República Catalana

El conveni entre l’Ajuntament de Sant Pol i el Consell per la República aprovat a proposta de la CUP, ERC, JxCat i JxSP permetrà identificar-se amb la Identitat Digital Republicana en tràmits no administratius (reserva d’espais, fer propostes als Pressupost Participatiu, inscripcions a activitats, preguntar escrites al Ple...), i també un marc de col·laboració per l’aplicació d’un model de bones practiques en matèria de contractació pública d’acord amb criteris socialment justos, d’eficiència ambiental, d’igualtat real de drets entre dones i homes, culturals i de protecció de drets laborals. La CUP celebrem aquesta actuació que hem proposat conjuntament la CUP, ERC, JxCat i JxSP en el Ple del 27 d’octubre.

Amb ocasió del 5è aniversari de la Declaració d’Independència del 27 d’Octubre i l’aprovació d’aquest conveni, la CUP de Sant Pol aprofitem per insistir que cal superar la paràlisi actual, la qual pensem té dues causes principals: la repressió que limita l’acció política i la desorientació fruit de l’esgotament de l’esquema polític amb el qual es va arribar fins al 2017, el que deia que “de la llei a la llei” faríem la independència. El clima de divisió entre les forces independentistes aprofundeix aquestes mancances. S’havia de fer un anàlisi conjunt sobre què va funcionar i què no durant la tardor de 2017, i això és evident que no s’ha fet.

El Consell per la República pot ser una eina per superar aquestes mancances, a condició que sigui un espai plural on acordar estratègia més enllà dels cicles electorals i de la gestió institucional, on desenvolupar estructures paral·leles per a la confrontació democràtica amb l’Estat i per donar suport a la desobediència civil, així com suport a la desobediència institucional en matèria de polítiques socials i internalització de serveis públics bàsics i estratègics des de l’escala municipal fins als àmbits de la Generalitat.

El Consell per la República ha de ser un espai per desenvolupar una agenda internacional compartida que ens presenti com a poble, i no com a partits, a la comunitat internacional. Cada formació hem de mantenir la nostra agenda internacional però afegeix molta credibilitat a la causa del nostre poble que alhora puguem presentar-nos davant de certs interlocutors amb una pluralitat de forces, representant una majoria social i amb un missatge compartit.

Cal acordar unes línies estratègiques per avançar cap a la independència, sense cap més renuncia per part de ningú i amb l’objectiu clar d’oferir-nos a tots els ciutadans de Catalunya una República garant dels drets socials.