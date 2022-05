Repressió

Demanen la suspensió del conveni que el Consell per la República va signar amb Torres de Segre

Impulso Ciudadano ha instat a la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay que “suspengui el conveni” signat la setmana passada per l'Ajuntament de Torres de Segre (Segrià) i el Consell per la República. Aquest conveni tracta de la implementació de la Idedentificació Republicana IDR als equipaments municipals en el marc de l'estratègia de "ruptura en amb el Regne d'Espanya".

Impulso Ciudadano, qualifica de "greu" aquest acord, en el sentit que suposa substituir el DNI per un "document privat sense eficàcia administrativa" expedit pels consistoris que no tenen competència en aquesta matèria. Afegeix, que "suposa una vulneració de la Constitució espanyola" i una "invasió" de competències estatals. També demana si l'Ajuntament de Torres de Segre ha comés un delicye de prevaricació administrativa per part dels regidors que van votar a favor del conveni.

Aprovació del conveni

Divendres passat, es va celebrar un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Torres de Segre per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell per la República i l’ens municipal. Els 6 regidors de govern i 2 més de l'oposició han votat a favor del conveni (Junts i ERC) van votar a favor i només hi va haver 3 vots en contra del PSC. L'acord consisteix en un pla pilot per implementar la ID Republicana en els equipaments municipals i un assessorament sobre Consum Institucional de l'ajuntament.