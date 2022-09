Privatització de l'espai

Les federacions veïnals de Barcelona i Madrid, i FACUA demanen la intervenció del Defensor del Pueblo per les terrasses

es tres entitats s'uneixen per reclamar solucions urgents a una expansió descontrolada que afecta greument la salut de les persones

Dues grans ciutats, dos ajuntaments de color polític diferent i un problema ciutadà comú, el descontrol de les terrasses d'hostaleria que afecta greument la salut de les persones.



Després de constatar que els darrers canvis normatius i mesures adoptades pels governs municipals no han servit per resoldre l’impacte sobre el veïnat provocat per l'expansió de les terrasses, que es continua aguditzant, les federacions d'associacions veïnals de Barcelona i Madrid s'han unit juntament amb FACUA Madrid per demanar la intervenció urgent del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.



En aquest marc, dijous que ve, 29 de setembre, la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), Ana Menéndez, el president de la Federació Regional d'Associacions Veïnals de Madrid (Fravm), Quique Villalobos, i la presidenta de FACUA Madrid, Marian Díaz, compareixeran davant els mitjans de comunicació per donar compte de la petició que faran al Defensor del Pueblo i exposar les raons que els han portat a prendre aquesta acció conjunta.



La roda de premsa tindrà lloc a les 11:00 de forma presencial i simultània a les seus de les dues federacions veïnals. A Barcelona, es farà al local del carrer d'Obradors, 10.