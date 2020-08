Lluita institucional

La CUP de Tarragona considera un error l’ampliació de l’horari de terrasses

La Candidatura d’Unitat Popular no comparteix la voluntat del govern municipal d’ERC i ECP d’ampliar els horaris de les terrasses i critica que el govern de Ricomà hagi pres la decisió sense buscar cap consens.

La CUP de Tarragona qualifica d’error unificar els horaris a l’alça, és a dir, igualant-los a l’hora de tancament de les terrasses a la plaça de la Font, on fins ara podien tancar una hora més tard que a la resta de la ciutat, tant entre setmana com els caps de setmana.

La formació municipalista lamenta que aquesta mesura no només no s’ha decidit des de la Comissió d’Ordenances de Terrasses, sinó que va en la línia contrària al consens que hi havia per homogeneïtzar els horaris a la baixa. La CUP afirma que aquesta és una decisió precipitada i entén que hagi comportat el malestar d’algunes associacions veïnals de la ciutat.

Les cupaires comparteixen la predisposició del consistori per ajudar els sectors castigats per la COVID-19, però consideren que l’ampliació de terrasses i, ara, la possibilitat de realitzar petits concerts dins un horari raonable, ja són mesures que ajuden tant a l’hostaleria i restauració com al sector cultural de la ciutat.