Moviment veïnal

Presentació d'al·legacions a l'Ordenança de terrasses de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat un procés per modificar l'actual Ordenança de terrasses, bàsicament per encabir a la normativa la possibilitat d'ubicar les terrasses a la calçada, on actualment hi ha places d'aparcament de vehicles.

Malauradament, les modificacions que es proposen no es limiten a normalitzar la situació d'aquestes terrasses, a les quals es van concedir llicències de forma extraordinària i temporal, sinó que obren la possibilitat d'ocupar molt més espai públic i generar moltes molèsties.

Un grup d'entitats socials presentem un paquet d'al·legacions per garantir que l'ordenança resultant no impliqui un augment desmesurat del nombre de taules a l'espai públic, ja saturat en molts carrers i places, sigui en vorera o en calçada, amb greus pèrdues d'espai per als vianants i encara més greus impactes acústics al veïnat dels espais reconvertits en terrasses.