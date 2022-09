lluita institucional

Independents per Salt denuncia que l’actual equip de govern (ERC- JUNTS) no treballa per a tot el poble ni per a tots els barris

Aquesta setmana s’ha celebrat a Salt el Ple extraordinari d’estat del municipi. Aquest ple extraordinari es desenvolupa des del 2017 arrel d’una moció presentada per un grup municipal amb l’objectiu de fomentar el debat sobre l’estat del poble. Per IPS-CUP cinc anys després s’ha convertit en un tràmit on l’actual equip de govern practica el màrqueting polític. Explicant-ho tot sobre el poble però sense el poble. I amb un cost a l’erari públic que només serveix perquè el govern posi el “tic” de feina feta. Ni es comparteix ni s’aprofita per fer debat amb la ciutadania. Tampoc és un ple que s'aprofita per millorar els mecanismes de participació ciutadana i de transparència per millorar la qualitat democràtica.

Al ple la regidora Cris Sibina ha insistit que cal un canvi de rumb en l’acció política municipal, ja que es continuen seguint les lògiques de sempre: creixement a base de totxo i asfalt. El conte de la lletera de sempre. La regidora ha insistit a dir que el govern actual no treballa per a tot el poble ni per a tots els barris i que en realitat el que s’acaba fent és totalment superficial i realment no incideix en una transformació real.

La regidora i portaveu d’IPS-CUP s’ha mostrat crítica amb l’actual equip de govern: moltes paraules i pocs fets. Un govern amb absència de visió comunitària, que no impulsa la participació real, que no facilita l’accés a l’habitatge de joves i famílies necessitades, que no mostra ambició i rapidesa a l’hora de donar un nou rumb en l’educació revertint la segregació escolar i millorant les oportunitats educatives de tots els infants, que no promou la cultura popular i que no avança en la protecció del Parc de les Deveses ni genera polítiques públiques per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Després de fer tot un repàs dels diferents àmbits que són competència de l’equip de govern la regidora Cris Sibina ha conclòs que IPS-CUP defensa les polítiques que millorin la qualitat de vida de totes les persones. Per un Salt inclusiu i cohesionat. I que per aconseguir això cal més comunitat i protecció del territori, més participació, més equitat i economia estable i més drets per tothom. En un context de crisi sistèmica (energètica, climàtica, ecològica) el repte ara és orientar les polítiques cap a la protecció i la resiliència. Són moments difícils i complexos. Calen respostes orientades al bé comú i no al benefici del capital. L’alternativa hi és.