Trenta-quatre anys per utilitzar Twitter

Per Dolors Bellés. Publicat al diari El Punt Avui el 18 d'agost de 2022

Una estudiant saudita de doctorat de la universitat anglesa de Leeds ha estat condemnada a 34 anys de presó pel fet de tenir un compte de Twitter i seguir dissidents i activistes. Salma al-Shehab, mare de dos fills, va ser detinguda el 2021 quan va tornar a l’Aràbia Saudita de vacances i condemnada a sis anys de presó. Al-Shehab va apel·lar i ara el tribunal no només no li ha retirat els càrrecs sinó que ha elevat el càstig a 34 anys i 34 més de prohibició de viatjar. Aquest és el règim al qual el president dels EUA, Joe Biden, primer, i el líder francès, Emmanuel Macron, després, van donar una nova legitimitat a canvi de petroli. No ho entenc: Rússia no, però l’Aràbia Saudita sí? Com s’entén? El respecte pels drets humans, no s’hauria de fer complir a tot arreu?