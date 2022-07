Rapsòdia republicana

Segur que no hi haurà gran discrepància si dic que el tret més característic del MHP Aragonès és la seva sòlida, pregona, aclaparadora mediocritat, la seva incapacitat per destacar en qualsevol dels infinits aspectes de la vida, el món, el dimoni i la carn. Amb el seu tarannà poruc i “exigent”, aquest home tan empolainat mai seria un dels “nou de la fama”; sembla més l’obscur antiheroi de les novel·les de John Updike, Harry Amstrong, conegut com a “conill”.

Davant la nul·litat del president oficial, el president real i efectiu, el que parla a tot arreu i dicta la doctrina del partit, es Oriol Junqueras. Un personatge rabelesià, una mica de Gargantua amb trets del Pantaleone de la commedia dell arte italiana i una flamígera incontinència verbal que fa riure. El seu bigarrat discurs, tant grandiloqüent com boirós, és un tumult de consideracions que recorda la tècnica del “torrent de la consciència”, de Joyce, encara que sense consciència però amb gran capacitat per enlluernar les audiències.

La línia de partit, com la “línia general” dels bolxevics, és, l’única cosa que ERC té a proposar i la clau de volta de la seva estrategia, buida de tota referencia a la independència. De vegades, doncs, per donar-li concreció, un xic més a l’abast de la gent del carrer, fan parlar la secretària general a l’exili, Marta Rovira. Des de la llunyana Suïssa de la muntanya màgica, aquesta camarada, que parla com una germana de l’exèrcit de salvació, com la predicadora d’Elmer Gantry abans de caure al pecat, repeteix en termes monocordis les consignes que li arriben des de Catalunya.

Cap dels dirigents d’ERC gosa dissentir gens ni mica. La portaveu del partit, Marta Vilalta, comunica al mon la doctrina amb l’alegria d’una ama de claus de novel·la gòtica, com el Castell d’Otranto. La seva competència a l’hora de reproduir fil per randa les consignes de la direcció, sense afegir un bri d’originalitat li permetin albirar un gran esdevenidor al si d’un partit que diu de si mateix que és més que un partit. I té raó perquè, més que un partit és una societat mercantil d’interessos personals.