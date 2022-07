Energia

La Plataforma No a la MAT denuncia a Europa el projecte del Ramal i la subestació

S’han presentat dues denúncies, una al Parlament Europeu i l’altra a la Comissió Europea, pels incompliments del govern espanyol amb el projecte del ramal i la subestació de la MAT de Riudarenes.

La Plataforma No a la MAT Selva va engegar fa uns mesos una una campanya a escala internacional que consta d’una petició mitjançant la plataforma Avaaz on ciutadans de tot el món poden donar-hi suport i un vídeo-denúncia en 17 idiomes diferents i accions en l’àmbit legal.

Al llarg dels quinze anys de lluita contra la construcció del ramal de la MAT, la Plataforma No a la MAT Selva, ha anat treballant per acumular estudis i informes diversos, que conclouen que hi ha alternatives millors al projecte plantejat i també denuncien els diferents incompliments per part del govern espanyol.

Especialment greu és el desoïment de la PNL aprovada al Congrés dels Diputats l’any 2016 i també a les resolucions aprovades pel Parlament, la Diputació, Consell Comarcal i municipis de la Selva (i d’altres comarques veïnes). Per altra banda, l’incompliment de la Directiva Europea d’hàbitats 92/43/CEE, Directiva europea d’aus 2009/147/CEE en què estan emparades més de 120 espècies i hàbitats, 50 de les quals està en greu perill d’extinció.

En resposta a la decisió del Ministeri d’incloure el projecte del ramal i subestació a la planificació estatal 2022-2026 i menystenint les més de 1.700 al·legacions presentades, la Plataforma No a la Mat Selva creu que és el moment de denunciar aquesta situació en l’àmbit internacional.

L’Objectiu principal és denunciar l’estat espanyol davant la Comissió Europea i el Parlament Europeu.

Ara farà just un any que set eurodiputats catalans de diferents partits van presentar una queixa a la Comissària d’Energia, Kadri Simson. La plataforma ha presentat 2 denúncies, una a la Comissió Europea i l’altra al Parlament Europeu per advertir dels incompliments de diferents directives europees per part de l’Estat Espanyol. L’objectiu és que la Comissió Europea obri un expedient al govern espanyol per aquest tema.

La petició “Save-Forest” a la web Avaaz en poques hores ha superat un miler de suports.

Avaaz.org és una organització sense ànim de lucre amb seu a Nova York, d’àmbit mundial, creada el gener de 2007 que promou l’activisme en temes com el canvi climàtic, els drets humans, la corrupció, la pobresa i els conflictes. L’organització opera en 17 idiomes, té més de setanta milions de membres als 5 continents. S’ha fet especialment famosa en les victòries en les campanyes amb milions de suports contra Montsanto, Robert Murdoch o de suport a la protecció dels boscos de l’Amazònia, entre moltes d’altres. Aquesta petició se suma a la que en l’àmbit local està activa amb més de 5.250 suports de diferents personalitats i entitats del territori.

Un vídeo en 17 idiomes fet per un equip internacional denuncia que el projecte de la MAT incompleix la normativa europea i afecta 120 espècies i 13 hàbitats protegits.

Amb el crit de Save the Forest (Salvem el Bosc) s’ha presentat un emotiu vídeo que denuncia, entre d’altres, l’incompliment per part del govern espanyol de diferents directives europees de protecció d’hàbitats i d’aus. Concretament, l’afectació seria sobre 120 espècies, 50 d’elles en risc d’extinció, i 13 hàbitats protegits d’interès comunitari. El vídeo ha estat realitzat per un equip internacional liderat per l’hongaresa Zsanna Sebestreny, l’artista audiovisual anglès Andy Redwood, el músic francès Emmanuel Blanc, la fotògrafa alemanya Sonja Stich i un equip de redactores franceses i membres de No a la MAT Selva.

Tothom que vulgui donar suport a la petició per la UE per la derogació d’aquest projecte, pot firmar la denúncia de manera molt senzilla a la pàgina web save-forest.org.

Declaracions de Diana Bacanu portaveu de la Plataforma No a la MAT Selva :

“La ciutadania viu amb consternació que, malgrat mantenir les mobilitzacions massives durant més d’una dècada, malgrat que hi hagi informes tècnics molt concloents dient que no cal i que hi hauria alternatives millors i malgrat aconseguir tots els acords institucionals possibles que insten a la derogació immediata del projecte, el Ministeri inexplicablement encara no ho ha fet i segueix endavant. A canvi tenen un projecte anacrònic, despòtic i nociu”

Farem encara més accions per denunciar a tots els nivells possibles aquest incompliment dels acords de derogació i de diferents directives europees. Cada dia que passa és un dia amb més raons, més suports i més aprop de la derogació.