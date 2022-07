Turisme massiu

La CUP alerta que el model turístic tarragoní és totalment insostenible

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona es mostra molt preocupada per les conseqüències que pot tenir el model turístic actual de la ciutat. Les anticapitalistes assenyalen tres problemàtiques greus que viu Tarragona i que sustenten un model nociu “a les quals cal donar resposta i revertir”. Aquestes són la proliferació de pisos turístics, l’augment del turisme de creuers i l’impacte dels càmpings que es troben a primera línia de mar.

Justament aquest matí s’ha presentat la diagnosi sobre habitatges d'ús turístic (HUT) a Tarragona i s’ha evidenciat el que les cupaires ja sospitaven, la proliferació d’aquests allotjaments, declarats i il·legals, “que contribueixen a un augment de preus en l’habitatge que impedeix que les veïnes puguin continuar vivint als seus barris”. L’Assemblea cupaire alerta de la urgència per la redacció d’una Ordenança Municipal que reguli aquest tipus d’allotjament “per tal de controlar-ne la seva creació i evitar la gentrificació”.

Pel que fa al turisme de creuer, les cupaires expliquen que “mentre les grans ciutats estan començant a limitar aquests monstres del mar, a Tarragona s’està apostant per augmentar la seva acollida”. La formació recorda que el Port de Tarragona pretén quintuplicar la xifra de creuers actuals, “que representa assumir el doble de la població tarragonina” i assenyalen que aquest turisme “té molt poc impacte econòmic a la ciutat però en canvi és altament contaminant”.

Per últim, les cupaires denuncien l’impacte que generen molts càmpings de la ciutat situats a primera línia de mar i al costat d’espais de gran valor natural, “explotant de manera irregular l’espai de totes amb l’ampliació desmesurada dels seus negocis privats”. L’Assemblea tarragonina exposa que “les platges han viscut procés d’antropització aberrant” i apunten que els darrers temporals “ens estan avisant de la necessitat de revertir aquesta presència a les platges, caminant cap a la desrigidització”, per tal que aquestes siguin resilients i tinguin marge per regenerar-se. En aquest sentit, les cupaires consideren imprescindible crear barreres naturals “com són les dunes” que evitin la desaparició de la sorra, “a més de la recuperació de les praderes de posidònia en el fons marí”.