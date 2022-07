Guanyem desencalla el destí de l’orgànica de Girona, que es repartirà entre Pedret i Marzà i Solius

· L’Agència Catalana de Residus avala aquesta opció perquè Girona no disposa d’instal·lacions pròpies

Finalment s’ha trobat una solució per al destí de la fracció d’orgànica de Girona. Guanyem Girona, principal partit a l’oposició al consistori gironí, ha explicat que han arribat a un acord amb el govern per tal que a partir de l’1 d’agost els residus es reparteixin entre Pedret i Marzà (aproximadament dues terceres parts) i Solius (una tercera part). Des del 30 de juny tota l’orgànica de la ciutat de Girona s’enviava a l’abocador de Solius tot i no disposar d’un conveni signat, cosa que suposava un augment de costos per a la ciutadania. La regidora Laia Pèlach ha definit l’acord de “satisfactori per gestionar el mentrestant”, però ha recordat que Girona necessita que la planta de Campdorà es reobri el més aviat possible “per tal de gestionar les nostres pròpies restes”. Pèlach també ha subratllat la necessitat de reduir els residus com el principal objectiu de futur.

Per això a l’acord Guanyem ha incorporat una bonificació de part de la taxa d’escombraries a aquelles persones que disposin de recollida porta a porta però utilitzin un compostador a casa -i que per tant estalvien a l’Ajuntament la gestió de l’orgànica- i el compromís perquè s’implementi una prova pilot de compostadors comunitaris en algun punt de la ciutat. La regidora de la formació ha celebrat que l’acord incorpori les propostes de Guanyem que, ha dit, “són un primer pas per avançar cap a una ciutat que redueix la seva petjada ecològica en la gestió dels residus”.

En aquest sentit, Pèlach ha recordat que l’acord era “urgent per gestionar el mentrestant” però que la solució real passa per completar les obres de la planta de compostatge de Campdorà, prevista pel 2026. D’altra banda, la regidora de Guanyem ha recordat que des de 2018, any en que es va tancar la incineradora de Campdorà, els gironins paguen un 7% més de taxa de recollida d’escombraries per fer front al cost d’enviar els residus a d’altres municipis.

L’Agència Catalana de Residus, per la seva banda, ha manifestat la seva “total conformitat” amb la solució de repartir la resta a Pedret i Marzà i Solius adduint la manca d’instal·lacions pròpies del municipi de Girona.