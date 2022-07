Escola Valenciana

Les Trobades 2023 estaran dedicades a Carme Miquel

Escola Valenciana ha triat l’Espai Joan Fuster de Sueca (la Ribera) per a acollir aquest dissabte 2 de juliol les seues Jornades d’Estiu. Aquesta assemblea anual, que ha reunit Activistes de totes les Coordinadores Comarcals i entitats que formen Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, ha servit per a repassar i avaluar les accions i projectes desenvolupats durant el curs 2022/23. Aquestes jornades han comptat amb la participació de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.

La presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha presentat les línies de treball que prioritzarà la nova Junta Directiva de l’entitat, entre les quals destaca la regeneració de l’entitat, la promoció de la llengua, educació i cultura, la vertebració del País Valencià, la cooperació amb altres entitats i organitzacions o la participació.

Trobades 2023 a Carme Miquel

En aquest marc, Escola Valenciana ha fet públic el lema de les Trobades 2023: “Recuperem el verd, amb Carme Miquel”, que retrà homenatge a la mestra, escriptora, activista i amiga Carme Miquel, que fou la primera presidenta dona de l’entitat entre 1990 i 1994 i fundadora de la CAPPEPV. També va ser pionera del moviment de renovació pedagògica, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006-2019), cofundadora de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat (1964), organitzadora de les primeres Escoles d’Estiu (1975-1979) i de la I Festa de la Primavera (1969), antecedent de les Trobades.

Dins la seua tasca d’escriptora, va produir més de 30 llibres d’assaig, narrativa, pedagogia, literatura infantil, articles de premsa, etc.). També destaca la seua tasca de divulgació, entre d’altres, de la problemàtica del canvi climàtic i de la regressió de l’horta al País Valencià. Miquel va coordinar el Llibre verd del territori valencià amb ocasió del IV Congrés Escola Valenciana i Societat Sostenible.

Nova plataforma de participació

Escola Valenciana vol impulsar la participació interna com a “un dels pilars d’aquesta l’entitat” i ha estrenat una nova plataforma digital de participació, que permetrà que Activistes i membres de les Coordinadores que formen part d’Escola Valenciana puguen aportar idees o decidir aspectes sobre l’entitat.

Aquesta plataforma estarà oberta a qualsevol Activista de l’entitat i farà possible descentralitzar votacions I que membres puguen fer arribar propostes.

El lema “Recuperem el verd” és una al·lusió al títol d’un dels seus darrers llibres, Mataren el verd, una crònica novel·lada dels fets relacionats amb la destrucció de l’horta de la pedania valenciana de La Punta. Aquest lema és també un “crit de batalla i un cant a l’esperança en la recuperació de la consciència ecològica mitjançant l’educació”.