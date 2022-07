FAVB

El moviment veïnal barceloní ‘ocupa’ el Saló de Cent

El 4 de juliol, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) va fer. Mig segle de vida que l’entitat commemorarà amb unque se celebrarà aquest dijous,. Un espai solemne i amb molta història de l’Ajuntament de Barcelona, en coherència amb la tradició de lluita de la Federació per guanyar espais per a la ciutadania.El lema escollit,, deixa clar que, més que un acte institucional, serà una tarda de celebració a la qual han estat convidades les. La Favb ha fet una crida perquè vagin a l’acte amb, per donar visibilitat a demandes històriques i també actuals.El programa de l’acte central dels 50 anys de la Favb inclou la interpretació de diverses peces a càrrec de lai d’un esquetx de l’obra teatral, de la companyia La Voz Ahogada: estrenada recentment, ret homenatge a les primeres dones lluitadores de les associacions veïnals.“Ocupem el Saló de Cent” vol ser també unaamb la mirada posada al futur. Amb aquesta intenció es portarà a terme unaque es va debatre i aprovar durant la darrera assemblea de la Favb, celebrada al mes d’abril. L’acte es clourà amb un petit piscolabis.El programa d’activitats per celebrar els 50 anys de la Favb inclou, entre d’altres iniciatives,amb referents del moviment veïnal,reivindicatius pels barris i un número especial de la revista Carrer . Al maig, a més, es van celebrar unes jornades de debat amb la participació del moviment veïnal i representants d’altres moviments socials.