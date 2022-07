Música

El cantautor Roger Mas presenta el seu darrer disc ‘Totes les flors’ al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig

El convent de Sant Bartomeu de Bellpuig acollirà el pròxim divendres 22 de juliol l’actuació del cantautor solsoní Roger Mas, que presentarà el seu darrer disc ‘Totes les flors’, un treball amb el qual ha volgut celebrar els 25 anys de carrera musical. El concert tindrà lloc a les 20.30 hores i està organitzat per l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdC) i l’Ajuntament de Bellpuig.



Roger Mas actuarà a Bellpuig acompanyat de Xavier Guitó (pianos), Arcadi Marcet (contrabaix) i Míriam Encinas (dilruba, flautes, viola medieval i percussions) que posaran en escena les cançons de ‘Totes les flors’, el 13è disc de la carrera musical de l’artista solsoní.



L’actuació forma part del programa d’activitats de dinamització cultural que l’ACdC desplega als equipaments que es troben sota la seva gestió i s’ha organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Bellpuig.



Les entrades pel concert es podran adquirir a partir del 4 de juliol a la web de Monuments de Catalunya i tenen un preu de 12 euros. L’aforament és limitat.





Sobre el Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig



El convent de Sant Bartomeu, situat als afores del nucli urbà de Bellpuig, constitueix una mostra notabilíssima de la transició del gòtic tardà al Renaixement. Fou construït el 1507 per Ramon Folc III de Cardona-Anglesola, baró de Bellpuig i aleshores virrei de Sicília, que obtingué del papa Juli II una butlla per establir un convent de franciscans al lloc on hi havia una antiga capella de Sant Bartomeu.

El propòsit de Ramon Folc III era construir un marc on ubicar el seu mausoleu, influït pels costums de la noblesa napolitana, per a la qual la construcció d’un mausoleu de marbre i capella pròpia era un senyal de poder i magnificència. A la vegada, la donació als franciscans garantia la intercessió de la comunitat per a la salvació de la seva ànima. L'arquitectura del convent mostra el contrast entre l'austeritat franciscana i l'esplendor amb la qual el va voler dotar la família dels Cardona Anglesola. A mesura que l'execució del projecte es perllongava en el temps, l'estructura gòtica del conjunt deixà pas a elements renaixentistes com l'encoixinat de la façana de llevant, el segon pis del claustre o el mirador del duc.



L’edifici conventual, de planta rectangular, s’organitza entorn de dos claustres. El segon claustre és l’element arquitectònic més rellevant del convent. Participa del gòtic tardà i s’hi pot observar la solució arquitectònica innovadora a les arcades, de forma entorxada. Les galeries superiors són un afegit del començament del segle XVII i mantenen l’estil renaixentista.



La peça més important del conjunt és el mateix mausoleu del fundador, actualment ubicat a l'església conventual de Bellpuig. Es tracta d'una obra plenament renaixentista, que exalta les virtuts i recorda les victòries militars de Ramon Folc III, amb la voluntat de perpetuar-ne la seva memòria. Els atacs durant la guerra del Francès i l'abandonament que seguí la desamortització del 1835 van fer témer per la pervivència d'aquest patrimoni, de manera que el mausoleu va ser traslladat a l'església parroquial, on es pot visitar actualment.

Sobre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural



L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té per missió gestionar, amb relació al medi urbà i natural que l’acull, el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència. A més, l’Agència dóna suport al departament competent en matèria de cultura en les activitats programades per executar les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de patrimoni cultural. L’Agència té adscrits 38 monuments i els equipaments culturals següents: El Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Art de Girona i el Centre de Restauració de Béns Mobles.