Via Pirinenca

Dos cims de Mallorca amb la Via Pirineca per l'Autodeterminació d'Eusal Herria i el Països Catalans

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) han participat a la Via Pirinenca amb la il·luminació del cim del Puig des Revells i el cim del Puig de Santa Magdalena amb cuatre llums per les "quatre barres"; tot per a reivindicar els drets d'Autodeterminació dels pobles i la Independència d’Euskal Herria i dels Països Catalans.