Convenció contra l’amiant

El col·lectiu de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant i la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) organitzen el 26 de novembre la primera “Convenció contra l’amiant i les seves conseqüències”.

L’erradicació d’aquest element, considerat cancerigen de primer grau i que està present en tot el territori, requereix la implicació de múltiples sectors: Administració, professionals i especialistes, ciutadania i moviments veïnals. Sense aquesta voluntat conjunta, no serà possible que en deu anys -sis en els espais de concurrència pública- s’hagi retirat tot l’amiant, tal com indiquen les directrius europees.

Aquesta convenció ha de servir de punt de trobada i d’inflexió per mobilitzar tots els sectors implicats. Comptarà amb la presència de doctores i investigadores de la comunitat mèdica, experts en el tractament del MCA i advocats que debatran sobre el marc jurídic del qual caldrà dotar-se. També estaran presents els moviments socials, que són els testimonis de les conseqüències mortals de l’amiant.

Per garantir el màxim nivell i la riquesa en el debat, s’ha previst la presència de ponents d’altres països. En les pròximes setmanes se’n concretaran els noms.

L’objectiu de la convenció és incidir en l’Administració i els diversos estaments de la societat perquè assumeixin amb determinació l’erradicació total de l’amiant.

La convenció conclourà amb la lectura d’un manifest que marcarà els reptes a superar, com ara la necessitat immediata de tenir un cens correcte de l’amiant, dotar-se d’unes infraestructures dimensionades per acollir de manera adequada els residus dels més de 4,2 milions de tones d’amiant que es calcula que hi ha a Catalunya, i aprovar sense demora el Pla Nacional per l’Erradicació de l’Amiant amb la corresponent partida econòmica.