‘Pixar-se’ en el bé comú

Maria Teresa Màrquez Ramirez. FOTO: El Punt Avui

Maria Teresa Màrquez Ramirez. publicat a la secció d'Opinió d'El Punt Avui el 21 de juliol de 2022

La imatge és impagable i resumeix molt bé el divorci comunicatiu entre ciutadania i administració. Fa poques setmanes que, a la plaça de davant de casa, l’Ajuntament ha enganxat als fanals unes acolorides banderetes on s’alerta que el pixum dels gossos destrueix la base dels llums i que això significa un cost per al consistori de 300.000 euros. La iniciativa, que es ven com a pionera a la demarcació i busca la complicitat i la col·laboració dels veïns, és més àmplia i inclou un recordatori sobre la necessitat que els amos recullin els excrements dels animals i reguin amb aigua els seus pixums. Deia que la imatge és impagable perquè dia sí dia també els gossos reguen els fanals informatius davant la parsimònia dels seus amos. Reconec que no m’havia fixat abans si la pràctica era la mateixa, però el cert és que des que hi ha la banderola els animals, i els seus amos, tenen una fixació per marcar territori o, per dir-ho col·loquialment, pixar-se en la normativa municipal.



Aquesta setmana coneixíem que la recollida selectiva de la brossa s’havia estancat i que a la zona metropolitana quedaven molt lluny dels nivells exigits per la Unió Europa sobre el reciclatge. El vicepresident d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, destacava un aspecte que pot semblar menor però que en realitat és el pal de paller per obtenir resultats. Badia assegurava que les campanyes de sensibilització ciutadana “han tocat sostre” i que el model havia de canviar per avançar. És ben cert. A la gent ja no se l’engresca a col·laborar amb el bé comú amb banderoles amb missatges imperatius, ni apel·lant a la seva responsabilitat pública, ni tan sols amenaçant amb multes i sancions si els enganxa la policia. Els ciutadans han d’assumir altre cop que ho són, que hi ha espais comuns que s’han de conservar per a tots. Que per viure en societat, a banda de garantir els drets, també s’han de garantir els deures de cadascú. En definitiva, trencar aquesta individualització salvatge que només busca el benefici propi. Un repte gens fàcil.