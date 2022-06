Repressió

Roger Español i l’escopeter que el va lesionar a judici

El titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona ha processat a Roger Español pel delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat per haver tirat una tanca a un grup policial i tres policies espanyol pel delicte de lesions per haver picat a votants de l’1-O a l’escola Ramon Llull de Barcelona i a un escopeter per haver rebentat l'ull dret a Roger Español amb una pilota de goma.

L’advocat de Roger Español ha lamentat que no s’hagi processat els comandaments que estaven al costat de l’escopeter, i que queda pendent un informe dels Mossos sobre quantes bales de goma es van disparar-li.

D'altra banda, aquest jutjat de Barcelona ultima la investigació de l’actuació policial en 15 escoles de Barcelona, on hi ha una setantena d’agents investigats. Les entitats ANC, Òmnium i Irídia van demanar ampliar la investigació a uns 30 més. L’Audiència de Barcelona ha de resoldre la petició, ja que el magistrat no va acceptar totes les imputacions.