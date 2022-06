NOMAT

La Plataforma No a la MAT Selva fa una crida a la participar a la marxa contra la MAT

La Plataforma No a la MAT Selva fa una crida a la participació massiva d’entitats i particulars i vol convertir aquest també en un punt de trobada d’altres plataformes que lluiten contra les MATs de Catalunya.

La marxa tindrà lloc el 19 de juny, començarà a les 10 h al Parc de Sant Salvador i arribarà a l’esplanada de l’ermita de Farners on es faran diverses accions reivindicatives.

El dia 19 de juny a les 10 del matí la plataforma NO a la MAT Selva i el Centre Excursionista Farners fan una crida a nivell nacional a persones, entitats i administracions a participar de la caminada popular reivindicativa NOMAT en un dels llocs més emblemàtics afectats pel projecte de la MAT, el Castell de Farners.

La sortida serà a les 10 h del matí del parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners i la marxa farà camí per la pista forestal cap a l’Ermita i el Castell de Farners. El recorregut té un nivell de dificultat baixa i apta per a tot tipus de públic, amb una durada d’una hora i poc més. A l’esplanada de l’Ermita està previst que tingui lloc l’acte central amb la lectura d’un manifest, desplegament d’una gran pancarta al castell i la realització d’una gigafoto NOMAT.

Deroguem la MAT

El passat mes de gener es publicava la planificació definitiva del govern espanyol en matèria d’energia pel període 2021-2026 sense respondre a les més de les 1.700 al·legacions que persones, entitats i administracions del territori van presentar en contra del projecte del ramal i la subestació de la MAT de 400 kv a Riudarenes ( Selva).

Com a resposta a aquesta situació i arran del nou estudi del Cilma de la Diputació de Girona que conclou que no són necessaris cap dels dos projectes. No a la MAT Selva ha preparatdiverses accions de protesta per amplificar encara més la veu del territori que demana des de fa 10 anys la seva derogació.

A banda de la caminada reivindicativa, pel dia 3 de març (Dia Mundial de la Natura), la plataforma inicia també una campanya per fer visible encara més el rebuig de la població a aquests dos projectes de la MAT. La campanya incentiva als veïns i veïnes de les

poblacions afectades de seguir penjant domassos i pancartes NOMAT.

Hi hauran diversos punts de venda de domassos a i també en dies puntuals amb parades al carrer a Santa Coloma de Farners i Sils.