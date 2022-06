Racisme

La CUP de Reus i Reus Refugi volen que l’Ajuntament de Reus s’impliqui activament en la lluita contra el racisme

La CUP presenta una moció per ajudar a facilitar la regularització de mig milió de persones

La CUP de Reus i Reus Refugi presenten una moció perquè l’Ajuntament de Reus sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes. La moció demana que l’Ajuntament faciliti, mitjançant comunicació pública i punts físics, la recollida de signatures promoguda per la Iniciativa Legal Popular que busca regualitzar mig milió de persones arreu de l’Estat espanyol. Així mateix, el text també proposa de realitzar una campanya contra els rumors racistes conjuntament amb entitats locals, així com organitzar xerrades, jornades i material a distribuir per oferir dades que contradiguin el discurs racista. Finalment, ambdues organitzacions demanen que l’Ajuntament de Reus es personi com acusació particular davant possibles atacs a persones o espais públics i privats en cas que la persona agredida així ho demani.

Edgar Fernández, regidor de la CUP, ha subratllat que el racisme és una qüestió normalitzada i estructural i que és des d’aquest prisma que cal combatre’l. En aquest sentit, ha recordat la moció que el PSC va presentar fa poc en què criminalitzava l’ocupació d’immobles per part de gent vulnerable. Fernández ha denunciat que “no es poden donar ales a l’extrema dreta” que ja és present amb d’altres formacions polítics i en alguns òrgans de govern a l’Estat espanyol.

“S'estan normalitzant debats molt perillosos al ple de Reus, això és pista d'aterratge per a l'extrema dreta”, ha criticat durament Fernández. En aquest sentit, ha evidenciat que s’estan seguint patrons internacionals que duen a l’arribada del feixisme.

Fernández ha denunciat que Reus també hi ha conflictes i ha posat com a exemples la problemàtica amb la gestió del padró per a persones nouvingudes o la normalització del discurs feixista, homòfob i racista al carrer. “Feixisme i racisme són ideologies reaccionàries que surten quan estat benestar fracassa”, ha reblat el regidor anticapitalista. Fernández ha conclòs que fer-hi front és una responsabilitat col·lectiva on cadascú ha d’entomar i assumir el que li toca fer, ha reblat. El regidor cupaire ha agraït el suport i, sobretot, la tasca constant de Reus Refugi a la ciutat.