Escòcia

Escòcia posa en marxa la campanya per a un segon referèndum d'independència

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon ha insistit que hi ha un "mandat indiscutible" per a la convocatòria, després de la victòria del seu partit Scottish National Party (SNP) a les últimes eleccions, celebrades el maig del 2021. L' SNP portava la convocatòria d'un segon referèndum al seu programa. Davant d'aquesta informació, des de la cadena britànica se li va preguntar si amb aquelles paraules ja s'estava posant en marxa formalment la campanya pel segon plebiscit independentista i Sturgeon ha respost amb un rotund "sí". Per la líder escocesa hi ha un "mandat indiscutiblement democràtic" per convocar una segona votació.

Com a part de la campanya, Sturgeon té previst divulgar una sèrie de documents amb què justificarà la celebració d'un segon referèndum . El primer, conegut aquest dimarts, compara Escòcia amb altres països europeus i explica les raons per les quals la regió en sortiria beneficiada amb la independència.

Altres textos estan relacionats amb la divisa, els impostos, la defensa, la seguretat social i les pensions, la participació a la UE i el comerç. "La conclusió molt clara és que Escòcia estaria molt millor com a país independent", ha resumit Sturgeon.

En el primer referèndum , celebrat el setembre de 2014, el 55% dels escocesos van rebutjar la separació davant del 45% que va recolzar la independència. Ara bé, durant els darrers anys el moviment independentista s'ha anat enfortint i la confiança en el SNP d'Sturgeon també.