Infraestructures

Compromís de millora de l'estació de Rodalies del nucli urbà de Vendrell

El passat 1 de juny la federació Xarxa Vendrellenca i Rodalies Catalunya van mantindré una reunió telemàtica a la qual van participar representants de Rodalies, ADIF i Renfe per tractar la situació dels serveis i les infraestructures al Baix Penedès, demanant millores davant la situació actual.

Des de Rodalies es va traslladar que les problemàtiques al servei estan provocades per les obres de millora de la infraestructura que i en 9 mesos s’espera que amb l’entrada en funcionament del túnel de Castellbisbal quedin resoltes. No obstant van advertir que les problemàtiques seguirien sorgint degut a la construcció del corredor Mediterrani. Sobre la qüestió de serveis se’ls va traslladar que és treballa per allargar els serveis de la RT2 fins a Vilafranca del Penedès per millorar la connectivitat entre Vilafranca del Penedès i Tarragona. En aquesta àmbit des de la Federació Xarxa Vendrellenca es va traslladar la necessitat de fer una interconnexió entre les arribades de la RT2 i les sortides de l’R4 des de Vilafranca per donar més serveis en aquesta línia als usuaris del Baix Penedès. També es va traslladar la necessitat de millorar les connexions per la costa i reforçar R2, a traves de la R17 fent que pari entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilanova i es va demanar que la millors connexions entre la línia R8 i R4 per que els usuaris garantir que no hi hagi esperes llargues dels usuaris a les estacions. Aquestes propostes de millora dels serveis, les traslladarà en un document a Rodalies que s’han compromès a estudiar.

En matèria d’infraestructures al Baix Penedès va haver un compromís per part de Rodalies amb l’entitat, per ampliar els porxos de l’estació del nucli urbà del Vendrell amb un porxos de 65 metres modificant la licitació actual per instal·lar els torns d’entrada a l’estació, que preveu rodalies que es pugui començar a construir el primer semestre de 2023. Sobre els ascensors es va trasllada que les averies de 2022 eren en total 29 de les quals 14 son producte d’actes vandàlics; s’espera que amb el tancament de l’estació amb la instal·lació de torns es redueixin les averies.

Pel que fa a l’ampliació de l’aparcament de l’estació de Sant Vicenç de Calders per part de Rodalies estan d’acord amb l’entitat, que es necessària seva ampliació però depèn d’ADIF, i no queda clar que es farà en l’espai del taller elèctric que es va enderrocar. En aquest àmbit es celebra el compromís per part de Rodalies de construir un porxos de 65 a l’estació del nucli urbà de Vendrell, donat que aquesta és una reclamació que portant

demandant des de 2016. Des de l’entitat es va recalcar que es molt necessari millorar l’aparcament de l’estació de Sant Vicenç de Calders, donat que l’actual no es suficientment ampli per tot els usuaris. Els representants de l’entitat van posar en valor la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders, com a element del patrimoni històric del Baix Penedès a preservar i els va instar a treballar per que es garanteixi la seva integritat.

L’entitat es mostra molt satisfeta de tenir un pont obert amb Rodalies per millorar els serveis en tots els àmbits al Baix Penedès, donat que aquest treball compleix els objectius del Pacte per la Mobilitat Sostenible i Segura que va subscriure l’entitat recentment. No obstant, no es tanca a treballar amb els grups polítics, propostes per portar als diferents espais de debat.