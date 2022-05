Turisme massiu

Omplen la plaça Major de Palma per fer un gran mosaic humà amb el lema 'Avui per demà'

Un pas endavant en la lluita pel desenvolupament sostenible a les Illes

Cap l'horabaixa d'aquest dissabte, milers de persones han desplegat un mosaic a la plaça Major de Palma sota el lema 'Avui per demà', exigint així un futur ecosocial digne per a les generacions futures.

Així ha estat l'acte central de la campanya iniciada el mes de març i que durant 4 mesos té per objectiu recollir les signatures mínimes necessàries per avalin aquesta proposta de Llei d'Iniciativa Popular (ILP) per defensar un creixement sostenible que garanteixi el futur ecològic de les generacions futures i que puguis ser votada i tramitada al Parlament de les Illes Balears.

L'acció impulsada pels GOB de les diferents illes amb el suport, més de 90 entitats - entre les quals entitats també d'àmbit estatal com Seo Birdlife, Greenpeace España, Albasud, Stop Ecocidio o Fundación Savia i ha situat les Illes pionera en impulsar una norma d'aquestes característiques.

La mobilització presentació per na Margalida Mateu.ha comptat amb una ballada popular a les 17h amb el grup Ramallets. A les 18h es durà a terme l’acció-mosaic i, a partir de les 18:30 hi haurà l'actuació dels grups Amulet i Reïna i un taller de serigrafia de banderoles, a càrrec de Malafolla. A tots ells aprofitam per donar-los les gràcies per endavant.

Així, les entitats convocants feim una crida a la participació i a la celebració per reivindicar el poder popular de decidir com volem que sigui el nostre demà i el dels nostres fills i filles.