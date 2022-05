La CUP emplaça al govern de la Generalitat a obrir diligències pels vessaments de la Central Nuclear d’Ascó

La CUP-NCG ha demanat la compareixença de Marc Sanglas i Alcantarilla, director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, després que aquest cap de setmana saltés la notícia que la Nuclear d'Ascó hauria tardat dos dies a notificar un vessament d'oli industrial provinent de les seves instal·lacions al riu Ebre. Els anticapitalistes qualifiquen de greu negligència l'omissió d'informació de la nuclear i exigeixen que es depurin responsabilitats. "És una vergonya que els responsables de la central se sentin en tanta impunitat com per no informar immediatament d'un vessament que té lloc a les seves instal·lacions. I el pitjor és que no tenim eines per evitar que això no succeeixi un altre cop, si no augmenten els mecanismes de control sobre les nuclears" ha sentenciat la diputada de la CUP Laia Estrada.

Els cupaires també han sol·licitat informació a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per esbrinar si s'han obert ja diligències al respecte, i en aquest sentit, Estrada ha reclamat el govern de Generalitat a fer-ho "i sancionar a la nuclear no solament pel vessament, sinó també per l'ocultació d'informació".

Els anticapitalistes han assenyalat que la nuclear ja té precedents en males praxis i omissió d'informació vulnerant els drets de les veïnes de la Ribera d'Ebre i les treballadores i posant en risc la seguretat del conjunt de la població. En aquest sentit, han recordat com al 2007 la direcció de la nuclear no va informar el Consell de seguretat nuclear (CSN) d'una fuita de partícules radioactives, i per la qual cosa el Ministeri d'Indústria va sancionar la nuclear a 15,3 milions d'euros per quatre infraccions greus de la Llei 25/1964 de Seguretat Nuclear.

Finalment, la CUP Terres de l'Ebre ha denunciat que el territori està fart de ser "l'abocador dels Països Catalans" i que les administracions públiques, lluny de fer front a les empreses que destrueixen i espolien el territori, es dediquin a protegir els seus interessos emparant les seves pràctiques opaques.