Batec qualifica d´èxit l'nici de la campanya #nopaguem

El col·lectiu ha fet una nova crida a les diverses entitats i sindicats que estiguin d’acord amb els seus postulats a sumar-se a una nova vaga de pagaments contra Renfe el 25 de maig.

Aquest dimecres, s'ha dut a terme l'inici de l'anunciada campanya que fa una setmana el col·lectiu Batec va fer públic a l'estació de Rodalies d'Arc de Triomf amb una acció simbòlica per denunciar l’infrafinançament que pateix Catalunya en matèria d’infraestructures ferroviàries.

Així, s'ha precintat les portes d’accés de diverses estacions de Rodalies, aixecant així les barreres que no permeten els usuaris a accedir a l’andana si el passatger no paga. Una d’aquestes accions ha tingut lloc a l’estació de tren de passeig de Gràcia de Barcelona. Una vintena de persones del col·lectiu han precintat les comportes de plàstic de l’estació, de manera que han quedat obertes per a tothom.

Accions com aquestes s'han realitzat a més d'un vintena d'estacions més com Badalona, Vilassar, Granollers Centre, Sabadell Centre, Sant Feliu, Calella...

Cal remarcar que des de que es va anunciar l'acció fins aquest dimecres, el col·lectiu ha ha dut a terme una campanya d'agitació arreu de les estacions de rodalies amb l'enganxada de nombrosos cartells.

El col·lectiu es defineix com una xarxa organitzada de persones que s'han conegut compartint espais polítics, mobilitzacions, assemblees, i xerrades, o que s'han trobat en l'àmbit universitari i en caus i esplais, tots tenint en comú la defensa dels drets socials i denuncia que l'estat espanyol és a la cua d'Europa en despesa pública d'infraestructures de transport, un element que afecta doncs al fet que la Renfe a Catalunya sigui "un desastre". És per això que han demanat no quedar-se de braços plegats: "No compleixen perquè si no ho fan, no els passa absolutament res. Fem que no els surti gratis no complir amb Catalunya, que alguna vegada perdin ells".