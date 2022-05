Andreu, l’espia català, a Odessa

Per Ricard de Vargas Golarons

Després de 2 mesos i mig de guerra sense fi a Ucraïna, segueixen caient les bombes i els míssils a les ciutats ucraïneses, sembrant la mort, el terror i la misèria. En aquest temps, l'Andreu, que compta amb la plena confiança del president Volodímir Zelenski i forma part de la seva seguretat, després de protegir-lo de ser assassinat, s'ha iniciat en l'aprenentatge de l'ucraïnès i juntament amb la Nina Petrovskaya i altres agents, s'ha dirigit a Odessa, al Mar Negre, per preparar la seguretat d'una propera visita del president ucraïnès.



El ja en tenia moltes ganes de conèixer Odessa, endut pel seu record de la pel·lícula "L'Acuirassat de Potemkim". Allí s'ha assabentat que la ciutat va ser fundada el 25 de setembre de 1789 per un general català, Josep De Ribas, nascut a Nàpols. Aquell general, favorit de l'emperadriu Caterina la Gran, comandava amb èxit les tropes cosaques i imperials russes que combatien els exèrcits turcs.



L'Andreu, amb el vistiplau del govern ucraïnès, està organitzant un homenatge a Josep de Ribas en la gran avinguda que porta el seu nom i a l'estàtua erigida a la seva memòria. En aquest acte es donarà a conèixer la realitat nacional de Catalunya en els seus aspectes històric, cultural, artístic, i d'actualitat, amb la participació de diverses entitats i personalitats catalanes, sempre que les circumstàncies bèl·liques ho permetin. Alhora es promourà l'amistat i la germanor de dues ciutats actives i obertes que viuen de cara al mar, Odessa i Barcelona.



L'Andreu, però, sempre amatent a tot allò que succeeix a Catalunya, no ha deixat d'eixamplar la xarxa de contraespionatge establerta a Catalunya, amb nous contactes d'ucraïnesos i personalitats clau de la societat civil. Quan finalitzi amb les seves responsabilitats actuals a Ucraïna no trigarà massa temps retornar al seu país per continuar la lluita.